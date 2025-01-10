Брюссель, 10 января, 2025, 12:30 — ИА Регнум. Чиновники Евросоюза всё больше боятся того, что избранный президент США Дональд Трамп может отменить введённые действующим главой Белого дома Джо Байденом санкции против России. Об этом 10 января сообщила газета Financial Times со ссылкой на источники.

Global Look Press/Michael Reynolds/ZUMAPRESS.com

Отмечается, что из-за нарастающего беспокойства в ЕС создали группу экспертов для изучения массива указов Байдена, и в первую очередь на тему антироссийских санкций. Источники отметили, что Брюссель собирался использовать эти санкционные меры как потенциальный рычаг для переговоров с РФ о прекращении огня в украинском конфликте.

По информации издания, пересмотр решений предшественников является стандартной практикой для президентов США. Так, во время своего президентского срока Трамп вывел США из ядерной сделки с Ираном и Парижского соглашения по климату.

Как сообщало ИА Регнум, 9 января агентство Reuters написало, что действующий президент США уже на этой неделе может объявить о введении новых санкций против РФ. Отмечалось, что помощники Байдена информируют команду Трампа о предпринимаемых ими шагах в этом направлении.

Президент РФ Владимир Путин 14 декабря заявил, что все стоящие перед Россией задачи на ближайшую и долгосрочную перспективы будут решены. Он также отметил, что РФ развивается и её экономика растёт на фоне беспрецедентных санкций, а шантаж и попытки помешать развитию страны не увенчаются успехом.