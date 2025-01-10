Москва, 10 января, 2025, 12:41 — ИА Регнум. В Москве понимают, что администрация действующего президента США Джо Байдена попытается оставить тяжёлое наследие в российско-американских отношениях избранному главе Белого дома Дональду Трампу. Об этом 10 января заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя сообщения о возможном введении Байденом новых антироссийских санкций.

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«Мы отдаём себе отчёт в том, что администрация [Байдена], конечно же, будет пытаться оставить максимально тяжёлое наследие в плане двусторонних отношений приходящим Трампу и его соратникам», — отметил он.

Представитель Кремля уточнил, что из-за этого Вашингтон может ввести новые санкции против РФ, добавив, что вначале необходимо дождаться конкретных решений американской стороны.

Как сообщало ИА Регнум, 9 января агентство Reuters написало, что Байден уже на этой неделе может объявить о введении новых антироссийских санкций. По словам авторов публикации, помощники действующего главы Белого дома информируют команду Трампа о предпринимаемых ими в этом вопросе шагах.

Газета Financial Times 10 января сообщила, что чиновники Европейского союза всё больше боятся, что Трамп отменит введённые Байденом санкции против РФ, для чего создали целую группу по изучению указов действующего президента США на эту тему. Отмечалось, что пересмотр решений предшественников является стандартной практикой для американских лидеров.

Президент РФ Владимир Путин 14 декабря отмечал, что все стоящие перед страной задачи на ближайшую и долгосрочную перспективы будут решены. Глава государства также указывал на то, что Россия развивается и её экономика растёт на фоне беспрецедентных санкций, а шантаж и попытки помешать её развитию не увенчаются успехом.