Брюссель, 10 января, 2025, 17:07 — ИА Регнум. Украина не войдёт в состав группы, организованной Евросоюзом и Словакией для выработки решения энергетического вопроса из-за прекращения транзита российского газа через украинскую территорию. Об этом 10 января сообщила пресс-секретарь Еврокомиссии Анна-Кайса Итконен на брифинге.

EPA/MARTIN DIVISEK/TASS

«В группу войдут высокопоставленные чиновники из Еврокомиссии и Словакии», — цитирует её Sputnikglobe.

Отдельно она подчеркнула, что Украина не присоединится к работе группы. Однако ЕК продолжит поддерживать контакты с Киевом «на всех уровнях», добавила Итконен.

Накануне Еврокомиссия объявила о создании высокопоставленной рабочей группы, которая на техническом уровне будет искать варианты решения энергетической ситуации. Начать работу планируется в ближайшие недели.

Как сообщало ИА Регнум, 10 января премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил о готовности заблокировать финансовую помощь Украине, если киевский режим не решит вопрос с транзитом российского газа. Политик подчеркнул, что готов наложить вето на решение Евросоюза направить ещё 50 млрд евро в качестве помощи киевскому режиму.

При этом, по его словам, «Газпром» поставит газ в Словакию в обход украинской территории. Он также отметил, что Россия всегда была надёжным партнером Словакии и не подводила страну, в отличие от Украины.

Пресс-служба «Газпрома» 1 января сообщила, что Россия прекратила поставлять природный газ в Европу через Украину из-за отказа киевского режима продлевать соответствующее соглашение. По словам премьера Словакии, подобные действия приведут к суровым последствиям для всех стран Евросоюза и при этом никак не навредят России.