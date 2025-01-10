Братислава, 10 января, 2025, 16:54 — ИА Регнум. «Газпром» поставит газ в Словакию в обход украинской территории. Об этом сообщил премьер-министр республики Роберт Фицо в ходе заседания парламентского комитета по европейским делам 10 января.

Global Look Press/Tomas Tkacik/Keystone Press Agency

«Словацкая компания SPP заполнила резервуары, мы не будем из них брать, пока это возможно. И между тем будем утрамбовывать газ в эти хранилища на основе договора, который у нас есть с «Газпромом». «Газпром» сказал, что поставит газ другим способом», — сообщил Фицо.

Он также отметил, что РФ всегда была надёжным партнером Словакии и не подводила страну, в отличие от Украины.

1 января в пресс-службе «Газпрома» заявили, что Россия прекратила поставлять природный газ в Европу через Украину из-за отказа киевского режима продлевать соответствующее соглашение.

Как передавало ИА Регнум, в пятницу Фицо заявил о готовности заблокировать финансовую помощь Украине, если киевский режим не решит вопрос с транзитом российского газа. Политик добавил, что готов наложить вето на решение Евросоюза направить ещё 50 млрд евро в качестве помощи киевскому режиму.

Фицо также отмечал, что, если проблема в скором времени не разрешится, Словакия будет вынуждена прекратить экстренные поставки электроэнергии на Украину и сократить помощь беженцам.