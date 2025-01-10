Братислава, 10 января, 2025, 13:05 — ИА Регнум. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил о готовности заблокировать финансовую помощь Украине, если киевский режим не решит вопрос с транзитом российского газа.

Global Look Press/Yulii Zozulia/Keystone Press Agency

«Если нам сообщат через три недели, что Украина всё блокирует (касательно транзита газа. — Прим. ред.), я заблокирую финансовую помощь Украине без проблем», — произнёс он 10 января в ходе заседания парламентского комитета по европейским делам.

Политик добавил, что готов наложить вето на решение Евросоюза направить ещё 50 млрд евро в качестве помощи киевскому режиму.

Как сообщало ИА Регнум, накануне словацкий премьер отметил, что страна не заинтересована в эскалации конфликта на Украине. Но если проблема не разрешится, Словакия будет вынуждена прекратить экстренные поставки электроэнергии на Украину и сократить помощь беженцам, подчеркнул он. Фицо также напомнил о возможности использовать право вето в ЕС по вопросам, связанным с Украиной.

Ранее Фицо заявил, что Братислава может потребовать возмещения ущерба от Киева из-за прекращения транзита российского газа. При этом он указал на то, что Словакия обеспечена газом в достаточном количестве для внутреннего использования и в 2025 году не ожидается роста цен на голубое топливо.

Пресс-служба «Газпрома» 1 января сообщила, что Россия прекратила поставлять природный газ в Европу через Украину из-за отказа киевского режима продлевать соответствующее соглашение. По словам премьера Словакии, подобные действия приведут к суровым последствиям для всех стран Евросоюза и при этом никак не навредят России.