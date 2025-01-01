Москва, 1 января, 2025, 12:13 — ИА Регнум. Остановка транзита газа через Украину в Европу приведёт к суровым последствиям для всех в Евросоюзе, но при этом никак не навредит РФ, заявил 1 января премьер Словакии Роберт Фицо.

Christoph Soeder/Global Look Press

«Это (остановка транзита газа через Украину. — Прим. ред.) будет иметь радикальные последствия для нас всех в Европейском союзе, но только не для России», — сказано в публикации на странице в Facebook (входит в Meta, признанную экстремистской организацией и запрещенную в РФ).

Днём ранее официальный представитель Еврокомиссии Анна-Кайса Итконен заявила о том, что европейские страны готовы к остановке с 1 января 2025 года поставок российского газа через Украину.

Президент России Владимир Путин 26 декабря заявил, что продолжение поставок российского газа через Украину в 2025 году будет невозможно из-за того, что Киев направил в суд иск к «Газпрому» за то, что компания не поставляет топливо по газопроводу, перекрытому украинской стороной. Российский лидер назвал бредом позицию киевских властей.

7 октября представители киевского режима заявили о прекращении транзита российского газа через территорию Украины с января 2025 года. Срок действия соответствующего договора с Россией истёк в конце декабря 2024 года и продлён не будет.