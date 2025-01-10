Киев, 10 января, 2025, 15:00 — ИА Регнум. Европейский союз перечислил Украине 3 млрд евро в качестве первого транша кредита под замороженные на Западе российские активы. Об этом 10 января сообщил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль.

Сергей Корсун ИА Регнум

«В государственный бюджет Украины поступило 3 млрд евро от ЕС в рамках инициативы ERA. Это первый транш средств от Евросоюза, которые обеспечены доходами от российских замороженных активов», — написал он в своём Telegram-канале.

Украинский премьер уточнил, что эти деньги будут направлены на приоритетные бюджетные расходы. При этом инициатива о выделении Киеву средств Западом под российские активы подразумевает передачу украинской стороне 50 млрд долларов, из которых 20 млрд должен предоставить ЕС.

Как передавало ИА Регнум, 2 января министерство юстиции Украины сообщило, что в украинский госбюджет в 2024 году было направлено почти 60 млн долларов из замороженных российских активов.

Шмыгаль 24 декабря 2024 года заявил, что США передали Киеву 1 млрд долларов. По его словам, это был первый транш для Украины в рамках кредита за счёт доходов от замороженных российских активов.

В конце прошлого года в ЕК заявили, что Киев уже в начале января получит первый транш из общего кредита ЕС на 18,1 млрд евро с погашением из доходов от замороженных российских активов. Предполагалось, что вся сумма по кредиту будет выплачена украинской стороне в течение 2025 года.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 25 декабря назвал украденным Вашингтоном у России переведённый от США Киеву 1 млрд евро из доходов от замороженных российских активов. Представитель Кремля добавил, что эти незаконные действия в будущем могут стать поводом для судебного преследования со стороны РФ.

Президент РФ Владимир Путин 14 июня отмечал, что присвоение Западом российских средств и использование их против России не останутся безнаказанными. Глава государства подчёркивал, что воровство остаётся воровством, невзирая на крючкотворство и попытки Запада «узаконить» свои действия.