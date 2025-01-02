Киев, 2 января, 2025, 16:30 — ИА Регнум. В госбюджет Украины направили почти $60 млн российских активов. Об этом 2 января сообщило министерств юстиции страны.

Сергей Корсун ИА Регнум

«2,5 млрд гривен (более $59,4 млн) российских активов взыскано в бюджет Украины <…> в 2024 году», ― говорится в сообщении ведомства в соцсети Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ; принадлежит компания Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Как сообщало ИА Регнум, после начала ВС России спецоперации на Украине США и Европейский союз, а также Канада и Япония заморозили российские активы в размере $300 млрд.

В июне страны G7 заявили, что Киев получит $50 млрд за счёт доходов от замороженных российских активов. США объявили, что выделят Киеву $20 млрд в виде кредита.

Американский миллиардер Илон Маск назвал безумием выделение этого кредита киевскому режиму. Он напомнил, что США и так много средств передали Украине.

24 декабря украинский премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что США передали Украине $1 млрд, который стал первым траншем в рамках кредита за счёт доходов от замороженных российских активов.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что переведённые Киеву средства украдены Вашингтоном у Москвы.

Президент РФ Владимир Путин заявил 14 июня, что присвоение российских средств и использование их против России не останется безнаказанными. Несмотря на крючкотворство и попытки Запада «узаконить» свои действия, воровство остаётся воровством, отметил российский лидер.