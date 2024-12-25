Москва, 25 декабря, 2024, 12:21 — ИА Регнум. Переведённый Киеву Соединёнными Штатами Америки $1 млрд из доходов от замороженных российских активов украден Вашингтоном у России. Об этом 25 декабря на брифинге заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Сергей Корсун ИА Регнум

«Говоря по-русски, эти деньги сворованы у нас. И те наши авуары, которые являются заблокированными, также заблокированы абсолютно незаконно», — заявил Песков.

Он отметил, что эти незаконные действия в перспективе могут стать поводом для судебного преследования со стороны России. Москва будет использовать все возможности для защиты своих прав и прав на российскую собственность.

Как сообщало ИА Регнум, после начала ВС России спецоперации на Украине США Европейский союз, а также Канада и Япония заморозили российские активы в размере $300 млрд.

В июне страны G7 заявили, что Киев получит $50 млрд за счёт доходов от замороженных российских активов. США объявили, что выделят Киеву $20 млрд в виде кредита.

Президент РФ Владимир Путин заявил 14 июня, что присвоение российских средств и использование их против России не останется безнаказанными. Несмотря на крючкотворство и попытки Запада «узаконить» свои действия, воровство остаётся воровством, отметил он.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 24 декабря заявил, что Вашингтон передал Киеву $1 млрд. Это первый транш, который переведён на Украину за счёт доходов от замороженных российских активов.