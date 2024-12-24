Киев, 24 декабря, 2024, 18:38 — ИА Регнум. США передали Украине $1 млрд, который стал первым траншем в рамках кредита за счёт доходов от замороженных российских активов. Об этом 24 декабря сообщил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль.

Сергей Корсун ИА Регнум

«Это первый транш из запланированных $20 млрд, которые США готовы выделить за счёт использования замороженных российских активов в рамках инициативы G7», — написал он в Telegram-канале.

Шмыгаль поблагодарил Вашингтон и Всемирный банк за предоставление денег и выразил надежду, что Украине передадут больше средств.

Как передавало ИА Регнум, 10 декабря США выделили $20 млрд для передачи Украине в рамках общего кредита от стран G7 на сумму $50 млрд. По словам главы американского минфина Джанет Йеллен, заём планируют погашать за счёт доходов от замороженных российских активов.

Американский миллиардер Илон Маск назвал безумием выделение этого кредита киевскому режиму. Он напомнил, что США и так много средств передали Украине.

Министр финансов РФ Антон Силуанов 5 декабря, комментируя планы выделять Украине займы под доходы от российских активов, заявил, что Россия в ответ будет использовать доходы от активов этих государств и направит эти средства на развитие своих регионов.

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков 11 декабря раскритиковал выделение $20 млрд за счёт доходов от российских активов. Если оценить эти действия с юридической точки зрения, их можно квалифицировать как грабёж группой лиц по предварительному сговору, отметил он.