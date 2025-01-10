Вашингтон, 10 января, 2025, 14:05 — ИА Регнум. Возможное военное вторжение США в Гренландию на фоне заявлений избранного президента США Дональда Трампа станет самой короткой войной в истории. Об этом 10 января пишет издание Politico.

Global Look Press/Tech. Sgt. John Linzmeier/Keystone Press Agency

«Это станет самой короткой войной в мире, у Гренландии нет оборонительного потенциала», — приводит газета слова старшего научного сотрудника Датского института международных исследований Ульрика Прама Гада.

Отмечается, что в 1951 году США и Дания заключили соглашение о защите Гренландии «с учётом неспособности» датской армии самостоятельно отразить потенциальную агрессию. На северо-западе острова до сих пор функционирует американская база Питуффик.

«С кем они (американцы. — Прим. ред.) будут сражаться? С их собственными военными? Они уже там», — приводит Politico слова старшего научного сотрудника центра военных исследований Копенгагенского университета Кристиана Кристенсена.

Издание обращает внимание на то, что у датских военных нет достаточных навыков для противостояния американцам, а запасы вооружений существенно сократились из-за поставок Копенгагеном артиллерийских комплексов и танков Киеву.

Как сообщало ИА Регнум, Трамп в начале декабря заявил, что США «абсолютно необходимо» получить во владение Гренландию. Сейчас остров вместе с окружающими его меньшими островами образует одноимённую административную автономную единицу, входящую в состав Датского королевства. В ответ на заявление Трампа премьер-министр Гренландии Муте Эгеде заявил, что остров не продаётся. Власти Дании отвергли предложение избранного президента США.

7 января Трамп заявил, что Дания должна отдать Гренландию США якобы для защиты «свободного мира». При этом американский политик не исключил использования военных и экономических средств для достижения этой цели.

Телеканал CNN со ссылкой на официальных лиц Дании 8 января сообщил, что советники и союзники Трампа предупредили Копенгаген о серьёзном настрое относительно покупки Гренландии.

9 января будущий советник Трампа по нацбезопасности Майк Уолтц рассказал, что США в Гренландии нужны ресурсы — нефть и газ. Кроме того, по его словам, присоединение территории для США — это вопрос национальной безопасности.