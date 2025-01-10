Москва, 10 января, 2025, 07:37 — ИА Регнум. Российскими средствами противовоздушной обороны (ПВО) за ночь 10 января были перехвачены и уничтожены 40 беспилотников Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом проинформировали в Министерстве обороны России.

Иван Шилов ИА Регнум Украинский БПЛА

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 40 украинских беспилотных летательных аппаратов», — говорится в Telegram-канале оборонного ведомства.

Там уточнили, что средства ПВО перехватили и уничтожили 16 беспилотников ВСУ над территорией Ростовской области, по четыре беспилотника — над Курской и Воронежской областями, три БПЛА были сбиты над Брянской областью, ещё два — над Краснодарским краем, один беспилотник ВСУ — над Белгородской областью и ещё десять — над акваторий Азовского моря.

Как передавало ИА Регнум, в ночь на 10 января врио губернатора региона Юрий Слюсарь сообщил, что в результате массированной атаки беспилотников ВСУ в Мясниковском районе в селе Чалтырь загорелся частный дом, а также припаркованные рядом машины. Вместе с этим в селе Крым при атаке украинских БПЛА загорелось здание производственного предприятия. Помимо этого, в хуторе Крюков Куйбышевского района из-за падения беспилотника повреждения получили несколько строений. По данным врио губернатора, известно о выбитых стёклах, посечённых фасадах и кровле в семи жилых домах и школе. Предварительно, никто не пострадал.

Кроме того, в ночь на 10 января губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что в строениях одного из предприятий в пригороде Воронежа выбило стёкла в результате атаки украинских БПЛА. Он уточнил, что в другом пригородном районе после уничтожения БПЛА и падения обломков также выбило окна четырёх частных домов, повреждён автомобиль. Осмотр места падения обломков будет продолжаться, отметил Гусев, добавив, что устранение последствий атаки начнётся сразу же после получения разрешения от оперативных служб.