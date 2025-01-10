Ростов-на-Дону, 10 января, 2025, 05:35 — ИА Регнум. Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) в результате отражения атаки украинских беспилотников перехватили и сбили 16 БПЛА. Об этом утром 10 января сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.

Иван Шилов ИА Регнум Российское ПВО

«Силы и средства ПВО отражают в Ростовской области массированную воздушную атаку врага. На данный момент уничтожено и подавлено средствами радиоэлектронной борьбы 16 БПЛА», — написал Слюсарь в Telegram-канале.

По данным врио губернатора, в Мясниковском районе в селе Чалтырь после атаки беспилотника ВСУ загорелся частный дом, а также припаркованные рядом машины. В настоящее время возгорание ликвидируют пожарные

Вместе с этим в селе Крым при атаке украинских БПЛА загорелось здание производственного предприятия. Пожар в данный момент ликвидируют, уточнил Слюсарь.

«В хуторе Крюков Куйбышевского района из-за падения беспилотника повреждения получили несколько строений. На данный момент известно о выбитых стёклах, посечённых фасадах и кровле в семи жилых домах и школе», — добавил врио главы области.

По данным Слюсаря, пострадавших в результате массированной атаки украинских беспилотников не пострадал.

Как передавало ИА Регнум, в ночь на 10 января губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что в строениях одного из предприятий в пригороде Воронежа выбило стёкла в результате атаки украинских БПЛА. Он уточнил, что в другом пригородном районе после уничтожения БПЛА и падения обломков также выбило окна четырёх частных домов, а также повреждён автомобиль. Осмотр места падения обломков будет продолжаться, в том числе в светлое время суток, отметил Гусев, добавив, что устранение последствий атаки начнётся сразу же после получения разрешения от оперативных служб.

В ночь на 9 января российские средства ПВО перехватили и сбили 15 украинских БПЛА над тремя регионами страны. Девять из них сбили в небе над Краснодарским краем, пять — над территорией Белгородской области и ещё один — над Брянской областью.