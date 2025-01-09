Воронеж, 10 января, 2025, 00:44 — ИА Регнум. В строениях одного из предприятий в пригороде Воронежа выбило стёкла в результате атаки украинских БПЛА. Об этом в ночь на 10 января сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев.

Иван Шилов ИА REGNUM Украинский БПЛА

«В пригороде Воронежа средствами РЭБ подавлены ещё несколько БПЛА. По предварительным данным, пострадавших нет. В строениях одного предприятия выбиты стёкла. В другом населённом пункте пострадали окна частного дома и посечён забор», — написал Гусев в Telegram-канале.

Он уточнил, что в другом пригородном районе после уничтожения БПЛА и падения обломков также выбило окна четырёх частных домов, а также повреждён автомобиль. Осмотр места падения обломков будет продолжаться, в том числе в светлое время суток, отметит Гусев, добавив, что устранение последствий атаки начнётся сразу же после получения разрешения от оперативных служб.

Вместе с этим Гусев напомнил жителям региона о недопустимости фото — и видеосъемки мест падения украинских беспилотников и работы средств ПВО.

Как передавало ИА Регнум, 9 января официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что за последние сутки силы ПВО армии России сбили 14 снарядов для американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS и 71 дрон украинских формирований. Он уточнил, что с начала проведения СВО российские военные уничтожили в общей сложности 652 самолёта, 283 вертолёта, 39 794 беспилотника, 590 зенитных ракетных комплексов, 20 307 танков и других боевых бронированных машин,

В ночь на 9 января российские средства ПВО перехватили и сбили 15 украинских БПЛА над тремя регионами страны. Девять из них сбили в небе над Краснодарским краем, пять — над территорией Белгородской области и ещё один — над Брянской областью.