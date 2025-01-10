Рим, 10 января, 2025, 04:11 — ИА Регнум. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони пообещала главе киевского режима Владимиру Зеленскому обеспечить Украине «наилучшие условия» на возможных переговорах с Россией.

Global Look Press

Встреча Мелони и Зеленского прошла 9 января в Риме.

«Мелони подтвердила всестороннюю поддержку, которую Италия обеспечивает и будет продолжать обеспечивать по обороне Украины и украинского народа, чтобы создать для Киева наилучшие возможные условия построения справедливого и прочного мира», — сообщила пресс-служба правительственного Дворца Киджи.

Также сообщается, что в пятницу, 10 января, глава киевского режима встретится с президентом Италии Серджо Матареллой.

Как передавало ИА Регнум, президент США Дональд Трамп 7 января заявил, что рассчитывает на завершение украинского конфликта в течение шести месяцев. Он также назвал ситуацию вокруг Украины фиаско действующего президента США Джо Байдена.

Позже будущий специальный посланник США по Украине Кит Келлог заявил, что Трамп не планирует делать уступки российскому коллеге Владимиру Путину в части урегулирования украинского конфликта, на что первый зампред комитета нижней палаты парламента по международным делам Алексей Чепа заявил, что Россия не нуждается ни в каких уступках США по Украине.

Путин ранее отметил, что российской стороне не нужны предварительные условия для переговоров с Украиной. До этого он подчёркивал, что одним из условий для переговоров станет отказ Киева от планов вхождения в НАТО. Для начала переговорного процесса киевский режим также должен признать территориальные реалии и вывести свои войска с территории регионов, которые вернулись в состав РФ в 2022 году.