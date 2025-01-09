Москва, 9 января, 2025, 14:16 — ИА Регнум. Первый зампред комитета нижней палаты парламента по международным делам Алексей Чепа заявил, что Россия не нуждается ни в каких уступках США по Украине.

Гавриил Григоров/ТАСС Алексей Чепа

Ранее будущий специальный посланник США по Украине Кит Келлог заявил, что избранный президент США Дональд Трамп не планирует делать уступки российскому коллеге Владимиру Путину в части урегулирования украинского конфликта.

«А нам не требуются никакие уступки. Мы их не просим и не добиваемся. У нас есть чёткая позиция, которой мы придерживались и которой будем придерживаться», — процитировала Чепу 9 января Lenta.ru.

Он напомнил, что позицию Россия по данному вопросу уже озвучила в 2024 году. Парламентарий подчеркнул, что обсуждать возможные контакты Трампа и Путина преждевременно, так как ВС России с каждым днём продвигаются вперёд, освобождая новые территории.

Как сообщало ИА Регнум, в конце декабря прошлого года Келлог уверял, что Трамп хочет добиться устойчивых договорённостей между Россией и Украиной в короткий срок. Он добавил, что достигнутые в 2015 году Минские договорённости «жалким образом провалились», и американский политик не повторит такого.

Трамп 7 января заявил, что рассчитывает на завершение украинского конфликта в течение шести месяцев. Он также назвал ситуацию вокруг Украины фиаско действующего президента США Джо Байдена.

Путин ранее отметил, что российской стороне не нужны предварительные условия для переговоров с Украиной. До этого он подчёркивал, что одним из условий для переговоров станет отказ Киева от планов вхождения в НАТО. Для начала переговорного процесса киевский режим также должен признать территориальные реалии и вывести свои войска с территории регионов, которые вернулись в состав РФ в 2022 году.