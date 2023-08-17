Москва, 17 августа, 2023, 13:03 — ИА Регнум. Три самолёта российских авиакомпаний, летя над нейтральными водами, были вынуждены пересечь воздушные границы Финляндии и Эстонии, сообщили 17 августа в Росавиации.

Иван Шилов ИА Регнум

Инцидент произошёл с гражданскими авиасудами «Уральских авиалиний», NordWind и «Россия», которые летели в/из Калининграда. Из-за грозы самолётам пришлось войти в закрытое для России воздушное пространство стран НАТО.

Аэронавигационные службы Финляндии и Эстонии во взаимодействии с российскими коллегами обеспечили безопасное обслуживание самолётов, указано в сообщении Росавиации.

«Росавиация благодарит компетентные органы Финляндии и Эстонии за оказанное содействие. Со своей стороны Росавиация подтверждает, что, руководствуясь принципами взаимопомощи в вопросе обеспечения безопасности полетов, российская сторона готова обеспечивать безопасное воздушное движение самолетов иностранных государств в воздушном пространстве РФ в случае необходимости», — указали в пресс-службе.

Как отмечает сайт aif.ru, первому самолёту, который направлялся из Петербурга, помогла Финляндия, которая разрешила облететь грозу через своё воздушное пространство. Второй самолёт пустила к себе Эстония. В небе двух стран оба лайнера провели около десяти минут. Позже стало известно, что Хельсинки на пять минут пустили в свое воздушное пространство еще один российский лайнер, летевший в Самару.

ЕС и США закрыли для России своё воздушное пространство в прошлом году в рамках очередных санкционных мер. После этого полёты в Калининград и обратно начали осуществляться по новому маршруту — над Балтийским морем.

14 августа сообщалось, что впервые с начала спецоперации России над территорией Украины пролетел гражданский самолёт. Это был турецкий лайнер, который пытался облететь приближающийся шторм.