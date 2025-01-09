Воронеж, 9 января, 2025, 22:59 — ИА Регнум. Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и сбили несколько украинских беспилотников в Воронежской области. Об этом вечером 9 января сообщил губернатор региона Александр Гусев.

Евгений Биятов/РИА Новости

«Дежурными силами ПВО и средствами РЭБ в двух пригородах Воронежа обнаружены и уничтожены несколько БПЛА», — написал Гусев в Telegram-канале.

Как уточнил губернатор, пострадавших в результате атаки, по предварительной информации, нет. При этом известно, что повреждения получили два частных дома.

Гусев отметил, что опасность атаки БПЛА в области сохраняется и призвал жителей региона не приближаться к лежащим БПЛА и их фрагментам.

Как передавало ИА Регнум, 9 января официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что за последние сутки силы ПВО армии России сбили 14 снарядов для американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS и 71 дрон украинских формирований. Он уточнил, что с начала проведения СВО российские военные уничтожили в общей сложности 652 самолёта, 283 вертолёта, 39 794 беспилотника, 590 зенитных ракетных комплексов, 20 307 танков и других боевых бронированных машин,

В ночь на 9 января российские средства ПВО перехватили и сбили 15 украинских БПЛА над тремя регионами страны. Девять из них сбили в небе над Краснодарским краем, пять — над территорией Белгородской области и ещё один — над Брянской областью.