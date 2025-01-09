Москва, 9 января, 2025, 07:37 — ИА Регнум. Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за ночь 9 января перехватили и сбили 15 украинских беспилотников над тремя регионами РФ. Об этом проинформировали в Министерстве обороны.

Иван Шилов ИА Регнум Российское ПВО

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 15 украинских беспилотных летательных аппаратов», — говорится в Telegram-канале оборонного ведомства.

Там уточнили, что пять украинских беспилотников были перехвачены и сбиты над территорией Белгородской области, один — над территорией Брянской области и девять — над территорией Краснодарского края.

Как передавало ИА Регнум, вечером 8 января губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в Белгороде в результате падения обломков сбитого украинского беспилотника повреждена кровля многоэтажного дома. Кроме этого, обломки ещё одного украинского БПЛА упали в селе Крутой Лог Белгородского района, в результате чего повреждён автомобиль и выбиты окна в частном доме. Помимо этого были зафиксированы локальные повреждения на линии электропередачи. В настоящее время в некоторых домах временно отсутствует свет, уточнил Гладков. Глава области отметил, что оперативные и аварийные службы приступят к восстановительным работам в светлое время суток.

В ночь на 8 января Саратовская область подверглась массированной атаке беспилотников. Дроны были сбиты силами противовоздушной обороны (ПВО) России, однако обломки ликвидированных аппаратов упали на промышленный объект, расположенный в Энгельсе, что спровоцировало сильное возгорание. При тушении пожара погибли два сотрудника МЧС.