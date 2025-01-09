Москва, 9 января, 2025, 12:21 — ИА Регнум. За последние сутки силы противовоздушной обороны (ПВО) армии России сбили 14 снарядов для американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS и 71 дрон украинских формирований. Об этом 9 января сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Алексей Коновалов/ТАСС

«Средствами противовоздушной обороны сбиты управляемая авиационная бомба Hammer производства Франции, 14 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США и 71 беспилотный летательный аппарат самолётного типа», — проинформировали в ведомстве.

Уточняется, что с начала проведения СВО российские военные уничтожили в общей сложности 652 самолёта, 283 вертолёта, 39 794 беспилотника, 590 зенитных ракетных комплексов, 20 307 танков и других боевых бронированных машин, 1507 боевых машин реактивных систем залпового огня, 20 352 орудия полевой артиллерии и миномётов, а также 30 012 единиц специальной военной автомобильной техники противника.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 9 января российские средства ПВО перехватили и сбили 15 украинских БПЛА над тремя регионами страны. Девять из них сбили в небе над Краснодарским краем, пять — над территорией Белгородской области и ещё один — над Брянской областью.

Ранее в Минобороны сообщили, что в ночь на 8 января силы ПВО ВС России уничтожили 32 украинских беспилотника. Из этого числа 11 украинских дронов сбили над Саратовской областью, по четыре — над Курской и Ростовской областями, по три — над Белгородской и Брянской, ещё два БПЛА удалось подавить над Краснодарским краем, один — над Волгоградской областью и четыре — над акваторией Азовского моря.