Вашингтон, 9 января, 2025, 19:53 — ИА Регнум. Киев потерпит поражение в конфликте с Москвой в случае прекращения военной помощи США и это обойдётся Пентагону в $808 млрд. Об этом 9 января заявило издание Bloomberg со ссылкой на данные Американского института предпринимательства (AEI).

Сергей Корсун ИА Регнум

В докладе отмечается, что в случае проигрыша Украины, Вашингтону придётся потратить указанную сумму средств до 2029 года для усиления своей обороны. Аналитики считают, что после поражения киевского режима граница между Россией и НАТО будет расширена, и Москва станет угрозой для европейских стран альянса. Кроме того, это пошатнёт американские позиции в Азии, на которые Пентагону тоже придется увеличить вложения.

«Увеличение на $808 млрд потребуется США для сдерживания и, при необходимости, отражения неядерного российского нападения за пределами Украины. Эта сумма изменит текущий пятилетний план министерства обороны до 2029 года с $4,4 трлн до $5,2 трлн, или примерно на $165 млрд больше в год, чем планировалось на эти годы», — говорится в материале.

Эксперты AEI считают, что поддержка киевского режима в наибольшей степени отвечает интересам США с точки зрения финансов.

Как ранее передавало ИА Регнум, 9 января министр обороны США Ллойд Остин заявил, что у России есть преимущество в конфликте на Украине. Глава Пентагона при этом также выступил с утверждением, что российским военным потребуются сухопутные силы для удержания существующих позиций.

В четверг польская еженедельная газета Myśl Polska заявила, что российская армия может занять всю Украину. Автор статьи заявил, что в настоящее время ситуация для Киева складывается катастрофическая.

16 декабря на расширенном заседании коллегии Минобороны президент РФ Владимир Путин заявил, что российские войска прочно владеют стратегической инициативой по всей линии боевого соприкосновения в зоне СВО. Он также назвал уходящий 2024 год знаковым в плане достижения целей спецоперации.