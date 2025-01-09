Варшава, 9 января, 2025, 18:09 — ИА Регнум. В Польше считают «катастрофической» ситуацию, в которой оказалась Украина. Об этом заявила польская еженедельная газета Myśl Polska.

Станислав Красильников/РИА Новости

«В настоящее время ситуация для Киева выглядит катастрофической. Не исключено, что русские займут всю Украину», — подчеркнули в издании.

Автор статьи также отметил, что Россия не была инициатором вооружённого конфликта, а украинскому народу стоит задуматься о настоящем виновнике столкновения двух этнически и культурно близких стран.

«Россия, начиная свою спецоперацию на Украине, действовала для защиты основ собственной безопасности. Она отреагировала на установку и распространение объектов ЦРУ и сил НАТО, обучающих украинскую армию на Украине», — говорится в статье, опубликованной 6 января.

Как ранее передавало ИА Регнум, 9 января министр обороны США Ллойд Остин заявил, что у России есть преимущество в конфликте на Украине. Глава Пентагона при этом также выступил с утверждением, что российским военным потребуются сухопутные силы для удержания существующих позиций.

6 января американская газета The Washington Post написала, что Украина может не пережить ещё один год вооружённого конфликта из-за потерь украинских формирований и нехватки личного состава. Отмечалось, что ведущиеся армией России боевые действия сейчас дошли до «переломного момента».

16 декабря на расширенном заседании коллегии Минобороны президент РФ Владимир Путин заявил, что российские войска прочно владеют стратегической инициативой по всей линии боевого соприкосновения в зоне СВО. Он также назвал уходящий 2024 год знаковым в плане достижения целей спецоперации.