Москва, 16 декабря, 2024, 13:33 — ИА Регнум. Вооружённые силы России прочно владеют стратегической инициативой по всей линии боевого соприкосновения в зоне проведения спецоперации. Об этом 16 декабря на расширенном заседании коллегии Министерства обороны России заявил президент РФ Владимир Путин.

РИА Новости / Станислав Красильников

«Благодаря профессионализму и мужеству наших воинов, героическому труду работников оборонных предприятий и поистине всенародной поддержке армии и флота, российские войска прочно владеют стратегической инициативой на всей линии боевого соприкосновения», ― отметил глава государства.

Путин также сообщил, что за 2024 год российские силы освободили 189 населённых пунктов. Российские бойцы в зоне проведения спецоперации не жалеют своих жизней, подчеркнул президент.

Как передавало ИА Регнум, в статье газеты The New York Times отмечено, что ВС России демонстрируют самые быстрые темпы продвижения на линии фронта в Донбассе с 2022 года, прорывая позиции Вооружённых сил Украины (ВСУ). Автор статьи указал, что российские силы освобождают около сотни квадратных миль (около 161 кв. км) каждый месяц, используя подавляющее превосходство в живой силе для прорыва украинских позиций, ослабленных нехваткой бойцов.

Освобождение территорий даёт возможность России говорить с позиции силы на переговорах, которые, как ожидается, попытается инициировать избранный президент США Дональд Трамп, добавил автор публикации.

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин 16 декабря сообщил, что Вооружённые силы России освободили населённый пункт Шевченко, расположенный под Красноармейском. По его словам, российские войска отразили попытки подразделений украинской армии контратаковать у этого населённого пункта. Пушилин добавил, что на этом участке линии боевого соприкосновения российские войска продолжают продвигаться вперёд, очень серьёзную поддержку оказывают расчёты беспилотных летательных аппаратов.

По данным Минобороны, Вооружённые силы РФ в течение осени 2024 года освободили 88 населённых пунктов в Донецкой и Луганской народных республиках, Курской, Запорожской и Харьковской областях.