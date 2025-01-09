Вашингтон, 9 января, 2025, 14:17 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден может объявить о введении новых санкций против России на этой неделе. Об этом 9 января сообщило агентство Reuters со ссылкой на американского чиновника.

Global Look Press

«Байден, как ожидается, объявит о новых санкциях в отношении российской экономики на этой неделе в рамках мер по поддержке военных усилий Киева против Москвы перед тем, как [избранный президент США] Дональд Трамп займёт должность», — приводит агентство слова источника.

Он добавил, что подробностей об этих санкциях пока нет, но помощники Байдена информируют команду Трампа о предпринимаемых ими шагах.

Как передавало ИА Регнум, 6 января агентство Reuters со ссылкой на источники написало, что администрация Байдена намеревается ввести ещё больше антироссийских санкций, которые затронут танкеры, перевозящие нефть из РФ, проданную по цене выше 60 долларов за баррель.

3 января американская газета The New York Times написала, что прогнозы Запада в первые месяцы начала СВО о том, что Россия не сможет выстоять и рухнет в экономической сфере, не оправдались. Уточнялось, что предсказания и надежды союзников Киева на подрыв российской экономики не только не оправдались, а даже во многом укрепили Россию и авторитет президента РФ Владимира Путина.

Путин 14 декабря отмечал, что все стоящие перед Россией задачи на ближайшую и долгосрочную перспективы будут решены. Глава государства указывал на то, что страна развивается и её экономика растёт на фоне беспрецедентных санкций, а шантаж и попытки помешать развитию РФ не увенчаются успехом.