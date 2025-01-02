Вашингтон, 3 января, 2025, 00:25 — ИА Регнум. Прогнозы Запада в первые месяцы начала спецоперации о том, что Россия не сможет выстоять и экономически рухнет, не оправдались. Такое заключение сделала американская газета New York Times.

ИА Регнум Санкции

«Сделанные в первые месяцы войны прогнозы о том, что экономические ограничения вскоре превратят рубль в «руины», не оправдались», — проанализировал автор издания.

Также говорится о том, что предсказания и надежды союзников Украины на подрыв экономики России с введением множества санкций не оправдались, а во многом даже укрепили РФ, авторитет президента Владимира Путина.

Как сообщало ИА Регнум, Россия существенно расширила список представителей Европейского союза, которым запрещён въезд на российскую территорию. Данная мера стала ответом на очередной пакет западных антироссийских санкций.

22 декабря немецкая газета Die Welt написала, что ЕС хочет 24 февраля 2025 года принять очередной, 16-й пакет антироссийских санкционных ограничений. В нём должны быть введены санкции «против специфических секторов» экономики РФ, против которых ранее они не вводились или были недостаточными.

Владимир Путин ранее заявлял, что все задачи на ближайшую и долгосрочную перспективы, стоящие перед Россией, будут решены. Глава государства отмечал, что страна развивается, её экономика растёт на фоне беспрецедентных санкций, а шантаж и попытки помешать развитию страны не увенчаются успехом.