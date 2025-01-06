Вашингтон, 6 января, 2025, 09:23 — ИА Регнум. Администрация действующего президента США Джо Байдена намеревается ввести ещё больше антироссийских санкций, которые затронут танкеры, перевозящие проданную по цене выше 60 долларов за баррель нефть из РФ. Об этом 6 января написало агентство Reuters со ссылкой на источники.

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

«Администрация Байдена планирует санкции против танкеров, перевозящих российскую нефть, проданную по цене выше установленного Западом лимита в 60 долларов за баррель», — говорится в публикации.

По словам авторов статьи, российская сторона якобы использует для перевозки топлива старые суда, чтобы «обойти лимит». При этом один из источников заявил изданию, что уходящая американская администрация собирается ввести «большой пакет» антироссийских санкций.

Как сообщало ИА Регнум, 3 января американская газета The New York Times написала, что прогнозы Запада в первые месяцы начала СВО о том, что Россия не сможет выстоять и рухнет в экономической сфере, не оправдались. Уточнялось, что предсказания и надежды союзников Киева на подрыв российской экономики не только не оправдались, а даже во многом укрепили Россию и авторитет президента РФ Владимира Путина.

Немецкая газета Die Welt 22 декабря 2024 года сообщила, что Евросоюз намерен 24 февраля принять очередной, 16-й пакет санкций против РФ. В нём должны быть введены санкционные ограничения «против специфических секторов» российской экономики, в отношении которых они до этого не вводились или были недостаточными.

Путин в середине декабря 2024 года отмечал, что все стоящие перед Россией задачи на ближайшую и долгосрочную перспективы будут решены. Глава государства указывал на то, что страна развивается и её экономика растёт на фоне беспрецедентных санкций, а шантаж и попытки помешать развитию РФ не увенчаются успехом.