Москва, 8 января, 2025, 07:22 — ИА Регнум. Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за ночь перехватили и уничтожили 32 украинских беспилотника. Об этом утром 8 января проинформировали в Министерстве обороны РФ.

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«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 32 украинских беспилотных летательных аппарата», — говорится в Telegram-канале оборонного ведомства.

По данным Минобороны, 11 украинских БПЛА были перехвачены и сбиты над Саратовской областью, по четыре беспилотника были уничтожены над Курской и Ростовской областями, по три — над Белгородской и Брянской, ещё два БПЛА были подавлены над Краснодарским краем, один — над Волгоградской областью и четыре — над акваторией Азовского моря.

Как передавало ИА Регнум, ночью 8 января губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил, что в Энгельсе на промышленный объект упали обломки сбитых беспилотников ВСУ. Глава области добавил, что в результате падения обломков есть повреждения на одном из промышленных предприятий. По предварительной информации, никто не пострадал.

Об атаке украинских БПЛА в ночь на 8 января также сообщал врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь. Он добавил, что в результате атак украинских беспилотников пострадавших, погибших и разрушений на земле нет.

Кроме этого, в ночь на 8 января губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в Белгородском районе были сбиты несколько БПЛА. Обошлось без пострадавших. В селе Стрелецкое в результате падения обломков БПЛА повреждены кровля и фасад частного дома. Помимо этого, на территории домовладения загорелся мусор, который был потушен пожарными расчётами.