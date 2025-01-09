Киев, 9 января, 2025, 09:11 — ИА Регнум. Депутат Верховной рады Александр Дубинский, который находится в СИЗО по подозрению в госизмене, высмеял главу киевского режима Владимира Зеленского за последствия его интервью американскому журналисту Лексу Фридману, в котором первый несколько раз использовал нецензурную лексику.

Dirk Waem/Global Look Press

«Пишут, что финальный пакет помощи Украине от уходящей администрации [президента США Джо] Байдена составит $500 млн. До интервью Зеленского обещали $2 млрд. Вот что значит хорошо выступить», — пошутил он в своём Telegram-канале.

Как сообщало ИА Регнум, 5 января Зеленский дал интервью Фридману, которое он отказался давать на русском языке, объяснив это тем, что «презирает» русский народ. За три часа интервью глава киевского режима не смог сдержать эмоции и несколько раз использовал нецензурные выражения. Он ругался матом, говоря об отказе Запада ввести антироссийские санкции перед началом СВО и когда шёл разговор о России и её руководителях. Также Зеленский непечатными словами пожаловался на то, что подписантам меморандума в Будапеште судьба Украины была безразлична.

Журналист из США Майкл Трейси раскритиковал интервью Зеленского, назвав его ужасным. Он отметил, что глава киевского режима высказывал только банальности и обобщения, и само интервью было дано только для того, чтобы похвалить избранного президента США Дональда Трампа.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ещё 20 декабря 2024 года отмечал, что допускаемые в последнее время в адрес мировых лидеров хамские и резкие высказывания Зеленского связаны с нервами, перегрузкой и его неустойчивым эмоциональным состоянием. По словам представителя Кремля, глава киевского режима не в состоянии сдерживаться.