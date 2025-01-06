Киев, 6 января, 2025, 03:31 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский не смог сдержать эмоции и за три часа в интервью популярному блогеру Лексу Фридману несколько раз выражался нецензурно. Интервью опубликовали 5 января на YouTube-канале офиса Зеленского.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

Матерные слова Зеленский употребил, когда говорил об отказе Запада ввести санкции против России перед началом СВО. Также он нецензурно пожаловался на то, что подписантам меморандума в Будапеште было всё равно на Украину.

Мат он несколько раз использовал в моментах, когда заходил разговор о России и её президенте.

Как сообщало ИА Регнум, избранный президент США Дональд Трамп в предвыборный период в частном порядке позволял себе нецензурные высказывания, в том числе в адрес вице-президента Камалы Харрис. Об этом писала газета New York Times. По словам собеседников издания, они неоднократно слышали от бывшего американского лидера нецензурные выражения в адрес его политической оппонентки.

Владимир Зеленский отказался давать интервью блогеру Лексу Фридману на русском языке, как тот ему предложил. Глава киевского режима объяснил отказ тем, что «презирает русский народ». Он добавил, что не хочет «давать пас» российскому лидеру Владимиру Путину, чтобы он вновь говорил, что «мы один народ и говорим на одном языке».