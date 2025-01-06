Вашингтон, 6 января, 2025, 18:39 — ИА Регнум. Американский журналист Майкл Трейси раскритиковал интервью главы киевского режима Владимира Зеленского блогеру из США Лексу Фридману. Об этом он написал 6 января в соцсети Х.

YouTube/Lex Fridman

В своём посте Трейси назвал вышедшее 5 января на YouTube-канале офиса Зеленского интервью ужасным.

«Сплошные банальности и обобщения, никаких реальных возражений по какому-либо поводу, и, похоже, оно было исключительно для того, чтобы Зеленский похвалил [избранного президента США] Дональда Трампа», — указал журналист.

Как сообщало ИА Регнум, глава киевского режима не сумел сдержать эмоции и за три часа интервью несколько раз использовал нецензурные выражения. Зеленский пользовался матерными словами, когда беседа заходила о России и её властях, комментируя отказ западных стран ввести санкции против Москвы перед началом СВО на Украине, а также жалуясь на то, что подписантам меморандума в Будапеште Киев был безразличен.

6 января в Госдуме назвали интервью Зеленского «агонией в последней стадии». Конец диктатуры украинского политика близок, из-за чего он позволяет себе шантаж с оскорблениями и готов отдать страну на растерзание западным партнёрам, отметили в нижней палате парламента.