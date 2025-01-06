Киев, 6 января, 2025, 03:13 — ИА Регнум. Владимир Зеленский отказался давать интервью блогеру Лексу Фридману на русском языке, как тот ему предложил. Глава киевского режима объяснил отказ тем, что «презирает русский народ».

Иван Шилов ИА Регнум Владимир Зеленский

В итоге Зеленский дал интервью, используя три языка: на украинском с переводчиком, а также на русском и английском, которыми Фридман владеет свободно.

«Я прекрасно владею русским языком, всё понимаю, о чём вы говорите, но я не могу всё интервью отвечать вам на русском», — заявил Зеленский.

При этом он добавил, что не хочет «давать пас» российскому лидеру Владимиру Путину, чтобы он вновь говорил, что «мы один народ и говорим на одном языке».

«Поскольку эти люди глухие и начали оккупацию якобы по защите русского языка, я искренне их презираю», — высказался Зеленский.

Интервью длилось более трёх часов.

Как сообщало ИА Регнум, Киев согласится на прекращение огня при условии, что Украине предоставят оружие для отражения «будущих нападений» России. Об этом в интервью блогеру Фридману заявил Зеленский.

Главу киевского режима Владимира Зеленского необходимо привлечь к уголовной ответственности за вред, который он причинил Украине, заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сравнила главу киевского режима Владимира Зеленского с террористом Усамой бен Ладеном.

Также Захарова заявила, что Украина отказалась от инициативы о рождественском перемирии, поскольку киевский режим «бесноватый».

19 декабря Путин заявил, что Москве не нужны предварительные условия для переговоров с Киевом. Обсуждения должны учитывать ранее достигнутые соглашения и реалии в зоне боевых действий, отметил президент. Путин добавил, что в июне уже сформулировал предложения по урегулированию конфликта на Украине. Глава государства напомнил, что Москва готова к диалогу, но Киев отказался от переговоров.