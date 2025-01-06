Зеленский отказался от интервью на русском языке из-за ненависти к России
Зеленский заявил о презрении к русскому народу
Киев, 6 января, 2025, 03:13 — ИА Регнум. Владимир Зеленский отказался давать интервью блогеру Лексу Фридману на русском языке, как тот ему предложил. Глава киевского режима объяснил отказ тем, что «презирает русский народ».
В итоге Зеленский дал интервью, используя три языка: на украинском с переводчиком, а также на русском и английском, которыми Фридман владеет свободно.
«Я прекрасно владею русским языком, всё понимаю, о чём вы говорите, но я не могу всё интервью отвечать вам на русском», — заявил Зеленский.
При этом он добавил, что не хочет «давать пас» российскому лидеру Владимиру Путину, чтобы он вновь говорил, что «мы один народ и говорим на одном языке».
«Поскольку эти люди глухие и начали оккупацию якобы по защите русского языка, я искренне их презираю», — высказался Зеленский.
Интервью длилось более трёх часов.
Как сообщало ИА Регнум, Киев согласится на прекращение огня при условии, что Украине предоставят оружие для отражения «будущих нападений» России. Об этом в интервью блогеру Фридману заявил Зеленский.
Главу киевского режима Владимира Зеленского необходимо привлечь к уголовной ответственности за вред, который он причинил Украине, заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сравнила главу киевского режима Владимира Зеленского с террористом Усамой бен Ладеном.
Также Захарова заявила, что Украина отказалась от инициативы о рождественском перемирии, поскольку киевский режим «бесноватый».
19 декабря Путин заявил, что Москве не нужны предварительные условия для переговоров с Киевом. Обсуждения должны учитывать ранее достигнутые соглашения и реалии в зоне боевых действий, отметил президент. Путин добавил, что в июне уже сформулировал предложения по урегулированию конфликта на Украине. Глава государства напомнил, что Москва готова к диалогу, но Киев отказался от переговоров.