Берлин, 8 января, 2025, 19:31 — ИА Регнум. Лидеры европейских стран с непониманием отнеслись к заявлениям избранного президента США Дональда Трампа по Гренландии и Панамскому каналу. Об этом 8 января заявил журналистам канцлер Германии Олаф Шольц.

Михаил Метцель/ТАСС Дональд Трамп

«Во время моих переговоров с нашими европейскими партнёрами по этому поводу ясно было выражено определённое непонимание в связи с последними заявлениями, звучащими из США», — отметил Шольц в ходе специального выступления для прессы по поводу высказываний Трампа.

Он добавил, что неприкосновенность границ является основным принципом международного права, их нельзя передвинуть силой.

«Принцип неприкосновенности границ распространяется на все страны независимо от того, находятся они на востоке или западе от нас», — указал Шольц.

При этом он выразил приверженность НАТО, назвав альянс «важнейшим инструментом обороны и центральным столпом трансатлантических отношений».

Как передавало ИА Регнум, 3 декабря Трамп заявил об «абсолютной необходимости» для США получить во владение Гренландию, входящую в состав Дании. Премьер-министр Гренландии Муте Эгеде в ответ на это заявил, что остров не продаётся и не будет продаваться.

7 января Трамп заявил, что Дания должна передать Гренландию под контроль США для защиты «свободного мира». Он не исключил применение военных и экономических средств принуждения в отношении острова.

Король Дании Фредерик X изменил герб страны, сделав акцент на белом медведе и баране, символизирующих Гренландию и Фарерские острова соответственно.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя геополитические заявления Трампа, отметила, что американский политик пока официально не вступил в должность. По её словам, оценивать подобные заявления будет необходимо, только когда Трамп официально встанет во главе государства.