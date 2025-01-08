Москва, 8 января, 2025, 10:45 — ИА Регнум. Избранный президент США Дональд Трамп пока официально не вступил в должность. Об этом 8 января напомнила официальный представитель МИД России Мария Захарова после слов Трампа о желании включить Гренландию и Канаду в состав США.

Софья Сандурская/ТАСС

«Мне кажется, это надо ему вопросы задать, давайте всё-таки себе скажем, что он пока ещё не вступил в должность… На сегодняшний момент, это всё-таки нужно рассматривать с этого угла», — заявила Захарова в эфире радио Sputnik.

Давать оценку подобным заявлениям Трампа будет необходимо только когда он официально вступит в должность американского президента, добавила российский дипломат.

Инаугурация президента США пройдёт 20 января.

Как сообщало ИА Регнум, после заявления премьер-министра Канады Джастина Трюдо о планах уйти в отставку Трамп предложил включить эту страну в состав США. По его мнению, многие канадцы солидарны с ним. Канаде это даст экономические преимущества и безопасность от внешних угроз «со стороны российских и китайских кораблей», заявил политик.

Если Канада войдёт в состав США, то налоги в этой стране сократятся на 60%, отметил Трамп. Накануне, 7 января, он опубликовал в соцсети Truth Social карту, на которой Канада присоединена к США.

В этот же день Трамп в очередной раз заявил, что Гренландия должна стать частью США. Якобы Вашингтону это необходимо для «защиты от Китая и России». Также он отметил, что в состав США нужно вернуть Панамский канал. Избранный американский президент при этом отказался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией и Панамским каналом.