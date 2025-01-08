Саратов, 8 января, 2025, 17:53 — ИА Регнум. Два сотрудника пожарной службы МЧС погибли при ликвидации возгорания на промышленном предприятии, которое подверглось атаке беспилотников, в городе Энгельс Саратовской области. Об этом 8 января сообщил губернатор региона Роман Бусаргин.

t. me/busargin r

«К сожалению, в результате ликвидации есть двое погибших — сотрудники пожарной службы МЧС. Также один специалист госпитализирован в больницу», — написал он в Telegram-канале.

Он добавил, что в связи с увеличением площади возгорания на предприятии в Энгельсе будет введён режим чрезвычайной ситуации.

Как передавало ИА Регнум, в ночь на 8 января Саратовская область подверглась массированной атаке беспилотников. Дроны были сбиты силами противовоздушной обороны России, однако обломки ликвидированных аппаратов упали на промышленный объект, расположенный в Энгельсе.

В общей сложности за ночь силами ПВО было перехвачено 32 украинских беспилотника над российскими регионами, в том числе над Саратовской областью было уничтожено 11 дронов.

Бусаргин сообщил, что после массированной атаки беспилотников на одном из промышленных предприятий в Энгельсе возник пожар. Позднее там развернули оперативный штаб.

Из-за прилётов дронов в Саратовском международном аэропорту Гагарин вводились временные ограничения на приём и выпуск самолётов. В период их действия ни одно воздушное судно не перенаправили на запасные аэродромы.