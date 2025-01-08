Саратов, 8 января, 2025, 11:47 — ИА Регнум. Саратовский международный аэропорт «Гагарин» работает в штатном режиме после массированной атаки беспилотников на регион. Об этом в среду, 8 января, рассказали в пресс-службе воздушной гавани.

Егор Алеев/ТАСС

«Аэропорт «Гагарин» работает в штатном режиме на приём и отправку воздушных судов», — цитирует сообщение авиаузла «РИА Новости».

В ночь на 8 января Саратовская область подверглась массированной атаке беспилотников. Дроны были сбиты силами противовоздушной обороны (ПВО) России, однако обломки ликвидированных аппаратов упали на промышленное предприятие, расположенное в Энгельсе, что спровоцировало пожар на объекте.

На месте возгорания был развёрнут оперативный штаб. Специалисты составили план по ликвидации огня. По информации губернатора Саратовской области Романа Бусаргина, в результате инцидента никто не пострадал.

В общей сложности за ночь силами ПВО РФ было перехвачено 32 украинских беспилотника над российскими регионами. Конкретно над Саратовской областью было уничтожено 11 дронов.