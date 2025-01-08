Париж, 8 января, 2025, 17:18 — ИА Регнум. Слова избранного президента США Дональда Трампа о планах присоединить Гренландию являются проявлением империализма, поэтому Европе следует инвестировать в собственную оборону. Об этом 8 января заявила министр-делегат при МИД Франции по делам внешней торговли и французских граждан за рубежом Софи Прима.

Ron Sachs — Cnp For Ny Post/Global Look Press

«Сегодня набирают силу блоки, что можно трактовать как форму империализма, которая, в частности, проявляется в заявлениях господина Трампа о физической аннексии целой территории», — отметила она.

Прима добавила, что европейские страны должны проявить сознательность, избавиться от наивности, перевооружиться, инвестировать в оборону, цифровую и космическую отрасли.

«Эти инвестиции позволят защитить Европу и обеспечат её силу относительно этих блоков», — подчеркнула она.

Министр указала, что этот вопрос является чувствительным, он отражает «рост империалистических амбиций разных блоков», а также говорит об ослаблении той формы демократии, которой придерживалась Франция и которую считала «вечной».

Как передавало ИА Регнум, 3 декабря Трамп заявил об «абсолютной необходимости» для США получить во владение Гренландию, входящую в состав Дании. Премьер-министр Гренландии Муте Эгеде в ответ на это заявил, что остров не продаётся и не будет продаваться.

7 января Трамп заявил, что Дания должна передать Гренландию под контроль США для защиты «свободного мира». Он не исключил применение военных и экономических средств принуждения в отношении острова.

Король Дании Фредерик X изменил герб страны, сделав акцент на белом медведе и баране, символизирующих Гренландию и Фарерские острова соответственно.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя геополитические заявления Трампа, отметила, что американский политик пока официально не вступил в должность. По её словам, оценивать подобные заявления будет необходимо, только когда Трамп официально встанет во главе государства.