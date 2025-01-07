Тель-Авив, Израиль, 8 января, 2025, 01:58 — ИА Регнум. Созданный правительством Израиля комитет Нагеля заявил, что стране необходимо быть готовой к военному конфликту с Турцией на фоне «агрессивной политики» президента республики Реджепа Тайипа Эрдогана. Об этом пишет издание Jerusalem Post со ссылкой на отчёт комитета.

Иван Шилов ИА REGNUM Израиль

«Оценка комитета прозвучала на фоне всё более агрессивной политики президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в регионе, которую некоторые аналитики считают противоречащей интересам Израиля», — отмечается в отчёте.

По данным издания, отчёт был предоставлен премьер-министру Израиля Беньямину Нетаньяху, министру обороны Исраэлю Кацу и главе минфина Бецалелю Смотричу.

Помимо этого, в документе говорится, что Израилю также угрожает возможное объединение сирийских фракций.

«Угроза со стороны Сирии может перерасти в нечто ещё более опасное, чем иранская угроза», — отмечается в отчёте.

Авторы отчёта рекомендовали руководству Израиля увеличивать оборонные расходы страны до 4 млрд долларов каждый год в течение пяти лет. Кроме этого, комитет в качестве совета предложил усилить меры безопасности вдоль долины реки Иордан.

Как передавало ИА Регнум, 31 декабря Центр по борьбе с дезинформацией при Управлении по коммуникациям администрации президента Турции заявил, что отношения между Анкарой и Тель-Авивом находятся в состоянии полного разрыва.

14 декабря издание Yeni Şafak писало, что ВС Турции начнут сбивать самолёты ВВС Израиля, если они будут помогать сирийским курдам с помощью ракетных ударов. По данным источников издания, курды обратились к ЦАХАЛ с просьбой помочь им в противостоянии протурецким силам, после чего Турция дала понять Израилю, что «не потерпит такого вмешательства». Издание утверждало, что приказы об уничтожении самолётов уже были отданы генштабу турецкой армии.

13 декабря Эрдоган на встрече с прибывшим в Анкару госсекретарём США Энтони Блинкеном заявил, что Турция выступает за сохранение территориальной целостности Сирии. Эрдоган добавил, что Турция будет защищать национальные интересы, если возникнет угроза со стороны сирийской оппозиции. Кроме того, он пообещал принять меры против всех террористических организаций.