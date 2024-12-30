Анкара, 31 декабря, 2024, 00:52 — ИА Регнум. Отношения между Турцией и Израилем находятся в состоянии полного разрыва. Об этом сообщается в заявлении Центра по борьбе с дезинформацией при Управлении по коммуникациям администрации президента Турции.

Иван Шилов ИА REGNUM Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган

В некоторых израильских, а затем и в турецких СМИ появилась информация о том, что турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган якобы связался с представителями Израиля для восстановления отношений между двумя странами.

В заявлении подчёркивается, что эти сообщения фейковые и не соответствуют действительности — Эрдоган не контактировал с израильскими властями. Отмечается, что в новостях, которые были опубликованы в израильских СМИ и стали основой для обвинений, содержатся необоснованные утверждения о том, что «Турция встречалась со своими собеседниками, ЦАХАЛом и подразделениями безопасности по каналам связи».

«С другой стороны, было установлено, что некоторые СМИ в Турции исказили это утверждение, представив его как «Эрдоган позвонил в Израиль», — говорится в заявлении.

В администрации президента также добавили, что отношения между Турцией и Израилем были полностью разорваны, заверив, что Анкара никаких шагов для улучшения отношений не делала.

Как сообщало ИА Регнум, президент России Владимир Путин в ходе совмещённой прямой линии и большой пресс-конференции 19 декабря сказал, что находится в постоянном контакте с Реджепом Эрдоганом. Власти Турции не заключали никаких сделок с другими странами относительно Сирии, а российский президент поступил как хороший стратег в сложившейся в арабской республике ситуации. Такое мнение высказал министр иностранных дел Турции Хакан Фидан.

15 декабря Фидан заявил, что Анкара готова вести диалог с Ираном и Россией для решения сирийских проблем. При этом турецкий лидер Реджеп Эрдоган заявил, что в мире осталось только два настоящих политика — он и Путин.