Анкара, 13 декабря, 2024, 12:16 — ИА Регнум. Турция выступает за сохранение территориальной целостности Сирии. Об этом заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган 13 декабря на встрече с прибывшем в Анкару госсекретарём США Энтони Блинкеном.

Гавриил Григоров/Пресс-служба президента РФ/ТАСС Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган

«Турция с самого начала выступала за сохранение территориальной целостности, единства и унитарной структуры Сирии и за то, что международное сообщество должно сотрудничать в вопросах возрождения и реконструкции Сирии», — подчеркнул глава государства.

Эрдоган добавил, что Турция будет защищать национальные интересы, если возникнет угроза со стороны сирийской оппозиции. Кроме того, он пообещал принять меры против всех террористических организаций. Встречу освещала пресс-служба администрации президента в соцсети X (бывш. Twitter).

Как передавало ИА Регнум, заместитель главы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев 12 декабря отметил, что сомневается в возможности сохранить единство Сирии после ухода администрации бывшего президента Сирии Башара Асада. Он также напомнил, что Россия долгое время серьёзно помогала властям республики, так как понимала негативные последствия её распада. Зампред Совбеза назвал причиной падения правительства ошибки в управлении страной.

8 декабря МИД России сообщил, что Асад ушёл с поста президента и покинул Сирию, распорядившись мирно передать власть. Он и его семья прибыли в РФ, где им предоставили убежище.

Исполняющим обязанности премьер-министра Сирии стал глава сформированного в Идлибе «правительства спасения» Мухаммед аль-Башир. 10 декабря он сообщил формировании временного правительства, которое будет действовать до марта 2025 года, чтобы провести конституционные реформы.

Россия многие годы помогала правительству Сирии в борьбе с террористическими организациями. Москва обязалась помогать, пока сирийская армия будет вести боевые действия. Президент РФ Владимир Путин ещё в 2015 году указал на то, что россияне в решении внутренних вопросов этой республики не будут «большими сирийцами, чем сами сирийцы».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 11 декабря подчеркнул, что проведение специальной военной операции на Украине является абсолютным приоритетом для России. События в Сирии на ней не отразятся, все цели будут достигнуты.