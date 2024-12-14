Анкара, 14 декабря, 2024, 04:00 — ИА Регнум. ВС Турции начнут сбивать самолёты ВВС Израиля, если они будут помогать сирийским курдам с помощью ракетных ударов. Об этом пишет издание Yeni Şafak.

Иван Шилов ИА REGNUM

«В случае если Израиль решится на такие действия, наши системы ПВО и истребители готовы уничтожить их», — сказано в публикации.

По данным источников издания, курды обратились к ЦАХАЛ с просьбой помочь им в противостоянии протурецким силам, после чего Турция дала понять Израилю, что «не потерпит такого вмешательства».

Издание утверждает, что приказы об уничтожении самолётов уже были отданы генштабу турецкой армии.

Как передавало ИА Регнум, 13 декабря турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с прибывшим в Анкару госсекретарём США Энтони Блинкеном заявил, что Турция выступает за сохранение территориальной целостности Сирии. Эрдоган добавил, что Турция будет защищать национальные интересы, если возникнет угроза со стороны сирийской оппозиции. Кроме того, он пообещал принять меры против всех террористических организаций.

Заместитель главы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев 12 декабря отметил, что сомневается в возможности сохранить единство Сирии после ухода администрации бывшего президента Сирии Башара Асада. Он также напомнил, что Россия долгое время серьёзно помогала властям республики, так как понимала негативные последствия её распада. Зампред Совбеза назвал причиной падения правительства ошибки в управлении страной.

Россия многие годы помогала правительству Сирии в борьбе с террористическими организациями. Москва обязалась помогать, пока сирийская армия будет вести боевые действия. Президент РФ Владимир Путин ещё в 2015 году указал на то, что россияне в решении внутренних вопросов этой республики не будут «большими сирийцами, чем сами сирийцы».