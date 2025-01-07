Хельсинки, 7 января, 2025, 18:10 — ИА Регнум. Якорь задержанного в водах Финляндии танкера Eagle S подняли со дна. Об этом заявила телерадиокомпания Yle со ссылкой на полицию 6 января.

Отмечается, что якорь подняли на борт ВМС Швеции — судно HMS Belos.

«По данным Yle, в месте падения якоря был обнаружен след длиной в несколько десятков километров. Место, где он был найден, находится на маршруте, пройденном судном Eagle S на уровне полуострова Порккала», — заявил в пресс-релизе инспектор криминальной полиции Ристо Лохи.

Расследование подозревает, что именно якорь судна перерезал электрокабель EstLink 2 между Финляндией и Эстонией и повредил ещё четыре кабеля связи.

«Мы рады, что якорь был найден, поскольку его обнаружение будет способствовать прогрессу в предварительном расследовании. На данный момент проводится его техническая экспертиза», — добавил инспектор.

Как передавало ИА Регнум, 25 декабря между Эстонией и Финляндией зафиксировали аварийное отключение кабеля постоянного тока EstLink 2.

27 декабря погранслужба и полиция Финляндии задержали гружённый нефтью танкер Eagle S по подозрению в обрыве кабелей. Как пояснил глава полиции, у правоохранителей есть подозрения, что именно этот танкер причастен к повреждению кабеля EstLink 2 и ещё двух кабелей связи.

На следующий день эстонские СМИ сообщили, что ещё три подводных кабеля связи между двумя странами вышли из строя. Издание Postimees также отметило, что правительство страны созвало экстренное заседание на тему аварийного отключения подводного электрокабеля EstLink 2 и защиты подводной инфраструктуры.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчёркивал, что обвинения в причастности РФ к повреждению кабелей в Балтийском море безосновательны и являются абсурдом.