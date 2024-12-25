Хельсинки, 25 декабря, 2024, 16:30 — ИА Регнум. Между Эстонией и Финляндией зафиксировали аварийное отключение кабеля постоянного тока EstLink 2, проходящего по дну Балтийского моря. Об этом 25 декабря сообщило издание Yle со ссылкой на финскую сетевую компанию Fingrid.

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«Нельзя исключать возможность вандализма. Тем не менее сейчас мы изучаем ситуацию и сообщим о причине неисправности, когда определим её», — заявил менеджер диспетчерской Арто Пахкин.

По информации компании, работа EstLink 2 прервалась в 13:26 мск. Премьер-министр Петтери Орпо в соцсети X (бывший Twitter) отметил, что отключение кабеля не скажется на электроснабжении финнов. Власти проведут расследование.

Как сообщало ИА Регнум, 18 ноября стало известно о повреждении кабеля C-Lion1, связывающего Финляндию и ФРГ. Власти двух государств начали расследование причин случившегося. При этом внешнеполитические ведомства допустили, что обрыв кабелей — это часть «гибридной войны». Чиновники также начали подозревать Россию в создании проблем.

19 ноября директор по технологиям телекоммуникационной компании Telia Lietuva Андрюс Шемешкявичюс проинформировал, что на дне Балтийского моря оказался оборван интернет-кабель. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что обвинения в причастности РФ к повреждению двух кабелей в Балтийском море безосновательны и являются абсурдом.

3 декабря появилась информация, что между Швецией и Финляндией был зафиксирован новый разрыв телекоммуникационного кабеля. Газета Helsingin Sanomat написала, что в Финляндии произошёл обширный сбой в сети оптоволоконной компании Global Connect.

Позднее в управлении транспорта и связи Финляндии заявили, что коммуникационные кабели между Финляндией и Швецией повредили в ходе строительных работ.