Хельсинки, 27 декабря, 2024, 03:03 — ИА Регнум. Погранслужба и полиция Финляндии задержали в Финском заливе гружённый нефтью танкер Eagle S по подозрению в обрыве кабелей на дне Балтийского моря. Об этом 26 декабря сообщил на брифинге директор финской полиции Илкка Коскимяки, пишет издание Yle.

Иван Шилов ИА Регнум Кабель на дне моря

Как пояснил глава полиции, у правоохранителей есть подозрения, что именно этот танкер причастен к повреждению кабеля EstLink 2 и ещё двух кабелей связи. По данным полиции, обрыв кабеля произошёл 25 декабря из-за внешнего воздействия. Пограничные службы вскоре после инцидента заметили судно и попросили экипаж поднять якорь, но якорная цепь была оборвана и якоря на ней не оказалось. Остальные якоря на судне не были закреплены.

Коскимяки уточнил, что уголовное дело расследуется по статье «Вандализм при отягчающих обстоятельствах». Устанавливается, не был ли повреждён кабель умышленно. Кроме того, у полиции есть подозрения, что судно причастно к содействию обходу санкций против России.

Отмечается, что танкер принадлежит фирме Caravella, базирующейся в ОАЭ, и является «единственным судном во флоте компании». Танкер ходит под флагом Островов Кука и направлялся из Санкт-Петербурга в Египет.

Ранее ИА Регнум сообщало, что три подводных кабеля связи между Эстонией и Финляндией вышли из строя. Повреждены два кабеля связи финского концерна Elisa, а также не работает ещё один кабель связи китайской компании CITIC Telecom.

Эстонское издание Postimees также отметило, что правительство страны созвало экстренное заседание на тему аварийного отключения подводного электрокабеля EstLink 2 и защиты подводной инфраструктуры.

25 декабря между Эстонией и Финляндией зафиксировали аварийное отключение кабеля постоянного тока EstLink 2, проходящего по дну Балтийского моря. Финская сетевая компания Fingrid сообщила, что одной из причин отключения мог стать вандализм.