Таллин, 26 декабря, 2024, 17:25 — ИА Регнум. Три подводных кабеля связи между Эстонией и Финляндией вышли из строя. Об этом 26 декабря сообщил портал ERR.

Иван Шилов ИА Регнум

Согласно заявлениям эстонского департамента технического надзора, повреждены два кабеля связи финского концерна Elisa, а также не работает ещё один кабель связи китайской компании CITIC Telecom.

Отмечается, что на данный момент причина перебоев неизвестна, владельцы кабелей занимаются ремонтом, а соответствующие ведомства выясняют обстоятельства инцидента. Компании уточнили, что неисправность существенно не повлияла на оказание услуг потребителям.

Кроме того, Elisa и CITIC Telecom в среду вечером уже сообщали о перебоях в работе в Департамент защиты прав потребителей и технического надзора.

Эстонское издание Postimees также отметило, что правительство страны созвало экстренное заседание на тему аварийного отключения подводного электрокабеля EstLink 2 и защиты подводной инфраструктуры.

Ранее глава МИД Эстонии Лаури Ляэнеметс отметил, что если причиной повреждения EstLink окажется человеческий фактор, то Эстония потребует от Китая ответов.

«Все взгляды Европы устремлены в сторону одной страны», — передаёт издание слова министра.

Как сообщало ИА Регнум, 25 декабря между Эстонией и Финляндией зафиксировали аварийное отключение кабеля постоянного тока EstLink 2, проходящего по дну Балтийского моря. Финская сетевая компания Fingrid сообщила, что одной из причин отключения мог стать вандализм.

3 декабря появилась информация, что между Швецией и Финляндией был зафиксирован новый разрыв телекоммуникационного кабеля. Газета Helsingin Sanomat написала, что в Финляндии произошёл обширный сбой в сети оптоволоконной компании Global Connect. Позднее в управлении транспорта и связи Финляндии заявили, что коммуникационные кабели между Финляндией и Швецией повредили в ходе строительных работ.

19 ноября директор по технологиям телекоммуникационной компании Telia Lietuva Андрюс Шемешкявичюс заявил, что на дне Балтийского моря оказался оборван интернет-кабель. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что обвинения в причастности РФ к повреждению двух кабелей в Балтийском море безосновательны и являются абсурдом.