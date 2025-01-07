Москва, 7 января, 2025, 13:48 — ИА Регнум. Украинские формирования за сутки потеряли в приграничных районах Курской области более 325 бойцов и 10 танков. Об этом 7 января сообщили в Министерстве обороны России.

Juan Moreno/Global Look Press

«За сутки потери ВСУ составили свыше 325 военнослужащих, уничтожены десять танков, боевая машина пехоты, бронетранспортёр, одиннадцать боевых бронированных машин, восемь автомобилей, три артиллерийских орудия и три миномёта», — проинформировали в ведомстве.

Уточняется, что за всё время вторжения Вооружённых сил Украины (ВСУ) в курское приграничье они лишились до 49 830 бойцов, 293 танков, 217 боевых машин пехоты, 159 бронетранспортёров, 1511 боевых бронированных машин, 1426 автомобилей, 344 артиллерийских орудий, 44 пусковых установок реактивных систем залпового огня и множества другой военной техники.

Как сообщало ИА Регнум, утром 5 января украинская армия предприняла попытку контратаки в направлении Большого Солдатского в приграничье Курской области. Российские военные уничтожили основные силы противника в районе хутора Бердин.

В российских силовых структурах 7 января рассказали, что множество бойцов украинских формирований сдались в плен после провала попытки контратаки в курском приграничье. Уточнялось, что в этой штурмовой группе ВСУ свыше половины составляют бывшие заключённые, включая отбывавших наказание за тяжкие преступления.

Также отмечалось, что командование украинских формирований ставило своим бойцам задачу оккупировать село Большое Солдатское.По словам представителя силовых структур, эти данные подтвердили в своих показаниях пленные бойцы ВСУ.