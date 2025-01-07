Геническ, Херсонская область, 7 января, 2025, 12:31 — ИА Регнум. Мирный житель погиб в результате обстрела города Алёшки в Херсонской области со стороны Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом 7 января сообщил пресс-секретарь губернатора региона Владимир Василенко.

Алексей Коновалов/ТАСС

«Сегодня в 09:00 мск в Алёшках на улице Пролетарской в результате обстрела жилого сектора погиб один человек», — процитировал его слова ТАСС.

По слова Василенко, в данный момент ведётся установление личности погибшего.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 7 января украинские формирования обстреляли Горловку в Донецкой Народной Республике (ДНР). В результате этого в городе пострадали семь мирных жителей. Ещё пять человек были ранены в Дзержинске.

Ранее ВСУ несколько раз обстреляли Горловку. В небе также были зафиксировано передвижение вражеских FPV-дронов. В результате прямого попадания украинского снаряда получил повреждения дом в жилом массиве «Комсомолец».

Украинская армия 1 января обстреляла посёлок Пантелеймоновка в Горловке. В результате этого четыре мирных жителя получили ранения.