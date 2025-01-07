Курск, 7 января, 2025, 10:55 — ИА Регнум. Командование украинских формирований ставило своим бойцам задачу оккупировать населённый пункт Большое Солдатское в Курской области. Об этом 7 января сообщили в российских силовых структурах.

Juan Moreno/Global Look Press

«Командование ВСУ ставило перед ними задачу по оккупации села Большого Солдатского. Но бойцы группировки «Север» нанесли мощное огневое поражение», — привело слова представителя силовых структур ТАСС.

Он уточнил, что эту информацию подтвердили в своих показаниях взятые в плен украинские бойцы.

Как сообщало ИА Регнум, утром 5 января Вооружённые силы Украины (ВСУ) попытались прорваться в направлении Большого Солдатского в курском приграничье. Армия России уничтожила основные силы противника возле хутора Бердин.

Позднее в этот же день Минобороны сообщило, что российские военные у Бердина нанесли поражение украинским формированиям. Они уничтожили два танка, машину разграждения и семь боевых бронемашин с десантом из состава украинской штурмовой группы.

В российских силовых структурах ранее 7 января рассказали, что много украинских военных сдались в плен после неудачных попыток контратак в курском приграничье. Отмечалось, что в этой штурмовой группе ВСУ свыше половины составляют бывшие заключённые, включая отбывавших наказание за тяжкие преступления.

Позднее бывший помощник заместителя главы Пентагона Стивен Брайен предположил, что глава киевского режима Владимир Зеленский этой контратакой пытался «подготовиться» ко встрече на военной базе «Рамштайн» в ФРГ, которая должна состояться 9 января. Эксперт отметил, что на этом фоне ВС РФ полностью освободили город Курахово в Донецкой Народной Республике.