Москва, 6 января, 2025, 16:32 — ИА Регнум. Армия России сорвала попытку прорыва украинских формирований в приграничных районах Курской области. Об этом 6 января сообщили в Министерстве обороны РФ.

Сергей Бобылев/РИА Новости

Отмечается, что Вооружённые силы Украины (ВСУ) попытались провести контратаку в направлении населённого пункта Большое Солдатское, чтобы прервать продвижение российских военных на курском направлении.

«Решительными действиями подразделений группировки войск «Север» при поддержке авиации и артиллерии попытка прорыва ВСУ пресечена. В результате огневого поражения основные силы противника уничтожены на подступах к хутору Бердин», — проинформировали в ведомстве.

В Минобороны уточнили, что в результате этого украинская армия лишилась до 150 бойцов, четырёх танков, двух боевых машин пехоты, 16 боевых бронированных машин и инженерной машины разграждения.

Как сообщало ИА Регнум, 5 января ВС РФ нанесли поражение украинским боевикам в районе хутора Бердин в курском приграничье. Российские военные уничтожили два танка, машину разграждения и семь боевых бронированных машин с десантом из состава штурмовой группы ВСУ.

Позднее в этот же день стало известно, что в отражении наступления ВСУ в приграничье Курской области участвовал спецназ Росгвардии. Отмечалось, что районы курского приграничья находятся под непрерывным контролем бойцов ведомства.

Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен 6 января заявил, что ближайшие две недели могут оказаться крайне опасными в конфликте на Украине из-за провокационных действий Киева. По словам эксперта, это возможно из-за желания главы киевского режима Владимира Зеленского продолжать эскалацию конфликта с Россией, что выразилось в применении украинскими формированиями американских ракет ATACMS для обстрелов Белгородской области и попытке их контратаки в приграничье Курской области.