Курск, 7 января, 2025, 08:35 — ИА Регнум. Свыше половины 225-го отдельного штурмового батальона украинской армии, направленного в попытку контратаки в приграничье Курской области, составляют бывшие заключённые, включая отбывавших наказание за тяжкие преступления. Об этом 7 января рассказали в российских силовых структурах.

Александр Река/ТАСС

«В составе 225-го отдельного штурмового батальона ВСУ свыше 50% — заключённые, в том числе отбывавшие наказание за тяжкие преступления», — привёл слова представителя силовых структур ТАСС.

Он пояснил, что об этом рассказали сами сдавшиеся в плен армии России украинские бойцы.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 7 января в силовых структурах рассказали, что множество военных Вооружённых сил Украины (ВСУ) сдались в плен после неудачных попыток контратак в курском приграничье.

Утром 5 января украинские формирования попытались прорваться в направлении населённого пункта Большое Солдатское в Курской области. ВС России уничтожили основные силы противника у хутора Бердин.

Позднее в Минобороны РФ рассказали, что российские военные нанесли поражение украинским войскам в районе хутора Бердин в приграничье Курской обалсти. Российскими военными было уничтожено два танка, машина разграждения и семь боевых бронированных машин с десантом из состава штурмовой группы противника.