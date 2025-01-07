Лондон, 7 января, 2025, 14:12 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский не сможет склонить избранного президента США Дональда Трампа к продолжению помощи Украине. Об этом заявил британский новостной портал UnHerd 6 января.

Henri Szwarc/Global Look Press

Отмечается, что попытки Зеленского лоббировать защиту со стороны США с приходом Трампа станут тщетными.

«Во время интервью с (американским блогером) Лексом Фридманом Зеленский неоднократно обращался с лестью к будущему президенту Трампу, восхваляя его как «сильного» и критикуя нынешнего президента США Джо Байдена за нерешительность в оказании поддержки Киеву. Однако Трамп, уже скептически настроенный по отношению к вступлению Украины в НАТО, вряд ли поддастся на подобные призывы», — говорится в материале.

Издание напомнило, что альянс уже принял решение не вставать на защиту Украины в 2022 году и теперь не может взять на себя обязательство защищать Украину, не подорвав при этом доверие к статье 5, что, скорее всего, приведет к распаду альянса.

Кроме того, в статье подчёркивается, что российские войска успешно продвигаются на восток Украины, тогда как попытки ВСУ в Курской области обходятся Киеву дорого. По словам аналитиков, киевский режим чувствует себя вынужденным проявлять инициативу, чтобы сохранить западную помощь.

«Если бы Украина отказалась от своих натовских амбиций и объявила вооружённый нейтралитет, у неё были бы лучшие перспективы для прекращения конфликта, защиты своего суверенитета и восстановления экономики и общества с новым чувством национального единства и цели», — добавляют авторы статьи.

Как сообщало ИА Регнум, глава киевского режима не сумел сдержать эмоции и за три часа интервью, опубликованного 5 января, несколько раз использовал нецензурные выражения. Зеленский пользовался матерными словами, когда беседа заходила о России и её властях, комментируя отказ западных стран ввести санкции против Москвы перед началом СВО на Украине, а также жалуясь на то, что подписантам меморандума в Будапеште Киев был безразличен.

Американский журналист Майкл Трейси раскритиковал интервью Зеленского, назвав его ужасным. Он отметил, что в речи главаря киевского режима были сплошные банальности и обобщения, а само интервью затевалось исключительно для того, чтобы Зеленский похвалил Трампа.

6 января в Госдуме назвали интервью Зеленского «агонией в последней стадии». Конец диктатуры украинского политика близок, из-за чего он позволяет себе шантаж с оскорблениями и готов отдать страну на растерзание западным партнёрам, отметили в нижней палате парламента.